Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții depistați pozitivi in stare grava și extrem de grava sunt tratați in secții specializate de terapie intensiva la doua cele mai mari spitale din țara. Cei de la report.md au intrat in una din secțiile in care pacienții sunt intubați, conectați la aparate, imobilizați sau sedați medicamentos.…

- Un om deschis, zambitor și mereu saritor la nevoie. Așa il descriu colegii și prietenii pe toboșarul Iurie Berdea. Dupa zeci de ani petrecuți pe scena, acesta a fost diagnostic cu cancer, iar acum are nevoie de susținere ca sa poata invinge boala.

- Dupa cele mai pesimiste estimari, de coronavirus si de efectele sale devastatoare vom scapa pana in 2022. In schimb, teroarea creata in lume de COVID-19 a format o armata de oameni speriati, care vor suferi mult timp de acum incolo.

- Coronavirusul, boala pe care unii incearca s-o faca inexistenta, a luat viata unuia dintre cei mai pretuiti chirurgi ai Spitalului Universitar din Bucuresti. Doctorul, chirurg faimos prin intervențiile lui in perimetrul gastric mai ales, a luat boala in spitalul care nu figura ca al bolnavilor cu coronavirus,…

- Dupa aducerea oșemintelor lui Cuza in țara, Elena Doamna s-a stabilit cu cei doi fii la Ruginoasa . La Ruginoasa Buna gospodina, Elena Doamna a creat, de dragul celor doi copii ai sotului, pe care ii adoptase si ea, un camin cald si familial. Cultivand cu staruinta amintirea celui disparut, ea stiu…

- Un tanar militar buzoian a murit, astazi, pe patul de spital, unde s-a aflat multe luni, luptanu-se cu cancerul. Ciprian Constantin Tudorancea avea 23 de ani și era incadrat fruntaș la Batalionul 3 Geniu din Maracineni. “Un suflet nobil s-a ridicat la cer Astazi, 28 aprilie, s-a stins din viața fruntașul…

- Julia Iațco, femeia de 42 de ani care sufera de o boala rara, este in stare grava și mizeaza in continuare pe ajutorul statului. Ea are nevoie urgent de un transplant de ficat, dar nu dispune de suma necesara pentru intervenție.

- Organizația Mondiala a Sanatații demonteaza noi mituri despre boala COVID-19, care in ultima vreme au inceput sa circule pe internet. Reprezentanții OMS au vrut sa clarifice astfel unele informații care au stat la baza unor fake news-uri raspandite in mediul online. Iata mai jos raspunsurile OMS la…