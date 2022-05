Stiri pe aceeasi tema

- IMG_3469 La acest moment, in comuna Slobozia Bradului se defașoara o acțiune cu caracter preventiv-reactiv, pentru creșterea gradului de siguranța publica și rutiera. Activitațile se deruleaza in sistem integrat, alaturi de polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica și Secției 2 Poliție Rurala…

- Astazi aflam povestea plutonierului adjutant șef Claudiu Carpen, șef garda de intervenție și stingere in cadrul Secției de Pompieri Adjud care, de curand, a fost numit „Pompierul lunii aprilie‟ in semn de apreciere pentru profesionalismul de care a dat dovada de-a lungul carierei. Totodata, distincția…

- Unde-s mulți, puterea crește! La fel și ajutorul pe care il putem oferi! La data de 27.04.2022, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in extravilanul comunei Tulnici, sat Greșu, a avut loc o tamponare in care este implicat un autoturism…

- La data de 09 aprilie a.c., ora 18.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat in șanțul ce marginește drumul Drumul Județean 159 Obrejița, pe direcția de mers sat Obrejița – DN2 E 85, un autoturism in interiorul caruia se afla un barbat, de 54 de ani, din județul Brașov. Intrucat prezenta…

- Biroul de presa al IPJ Vrancea transmite: ACȚIUNE DE AMPLOARE IN MUNICIPIUL ADJUD In aceasta dimineața, in intervalul 06.00-11.00, polițiștii desfașoara in municipiul Adjud o razie pe mai multe paliere. Participa aproximativ 50 de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Adjud, Secției 4 Poliție…

- ACTIUNE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI RUTIERE In perioada 7 – 13 martie a.c., politistii rutieri din judetul Vrancea, sprijiniti de politistii de ordine publica cu atribuții pe rutiera, au desfasurat o actiune ce a avut ca scop cresterea siguranței rutiere si combaterea infractiunilor si contravențiilor…

- REȚINUȚI DE POLIȚIȘTI PENTRU FURT CALIFICAT ȘI ARESTAȚI DE MAGISTRAȚI La data de 03 martie a.c., ora 01:21, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizași prin SNUAU 112 de catre un barbat din comuna Dumbraveni, despre faptul ca a observat trei persoane suspecte pe drumul național DN 2…

- ACTIUNILE POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC CONTINUA In perioada 21-28 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Odobești au desfașurat o acțiune pe linia verificarii transportatorilor de material lemnos privind respectarea prevederilor legale in domeniul silvic.…