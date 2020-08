ULTIMA ORĂ! VIDEO și FOTO! Accident cu trei mașini pe centura Focșaniului Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 13.00, pe șoseaua de centura a municipiului Focșani, zona Lukoil. Au fost trei autovehicule implicate, o persoana fiind ranita. Este vorba despre un barbat de 45 de ani. La fața locului au ajuns echipaje de la ISu, Poliție și Ambulanța. Conform unor surse, persoana care a […] Articolul ULTIMA ORA! VIDEO și FOTO! Accident cu trei mașini pe centura Focșaniului apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 2D, in zona localitații Tulnici. Din primele date, exista o persoana ranita ușor, conștienta, neincarcerata. La fața locului intervine un echipaj al Stației de Pompieri Vidra cu o autospeciala SMURD.…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Focșani, pe Bulevardul București, in zona unitaților militare Conform unor surse, in accident a fost implicat un autoturism și este o persoana ranita, incarcerata. La fața locului intervine un echipaj al Detașamentului de Pompieri Focșani cu modulul…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe E 85, in zona localitații Calimanești. Din primele date, in accident a fost implicat un autovehicul și sunt trei victime, dintre care o persoana este incarcerata. Conform unor surse, la fața locului intervine un echipaj al pompierilor din Adjud…

- Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit astazi, in jurul orei 5.10, in localitatea Gologanu, pe DN23A, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. „La fața locului s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Dupa aproximativ 20 de minute incendiul…

- O persoana a fost surprinsa sub un mal de pamant in cartierul Mandrești din Focșani. La fața locului intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu un ASAS și modulul SMURD. Sunt prezente echipaje de la Poliție și Ambulanța. Din primele informații obținute de la reprezentații ISU Vrancea, barbatul este…

- O persoana a fost surprinsa sub un mal de pamant in cartierul Mandrești din Focșani. La fața locului intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu un ASAS și modulul SMURD. Sunt prezente echipaje de la Poliție și Ambulanța. Din primele informații obținute de la reprezentații ISU Vrancea, barbatul este…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea se comporta ca un laborator privat și cere bani Primariei Focșani pentru a folosi cele o mie de kituri de testare pentru Covid 19 donate zilele trecute. Aceste teste ar fi trebuit folosite cu precadere pentru cadre medicale, polițiști, jandarmi, militari, angajați…