- Numarul total al deceselor a ajuns pana miercuri la 2.521. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.309 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Astfel, pana miercuri, au fost confirmate 56.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.…

- Reamintim ca in aceasta saptamana, viceprimarul municipiului Reghin, Mark Endre Dezso, a anunțat ca a ieșit pozitiv la testul pentru coronavirus (Detalii, aici). Ulterior acestui anunț, primarul municipiului Reghin a decis inchiderea instituției. Aseara, primarul a mai anunțat un caz depistat pozitiv,…

- Potrivit unei postari pe pagina de socializare a primarului de Reghin, Maria Precup, in aceasta seara au ajuns toate rezultatele testului Covid-19. Dupa cum știți viceprimarul municipiului Reghin a fost confirmat pozitiv, drept urmare toți colegii acestuia au fost testați. ” Din pacate mai avem un caz…

- Medicul Taner Chemal, unul dintre cei mai apreciati specialisti in chirurgie orala din Romania, a murit in seara zilei de joi, 23 iulie, la spitalul Colentina, unde a fost internat cu Covid-19. Implantologul Taner Chemal, in varsta de 49 de ani, era internat de mai multa vreme, iar de cateva zile a…

- Reamintim ca aseara, viceprimarul municipiului Reghin, Mark Endre Dezso, a anunțat ca a ieșit pozitiv la testul pentru coronavirus (Detalii, aici). In urma acestui anunț, primarul municipiului Reghin a decis astazi inchiderea instituției. Pentru o corecta informare redam integral mesajul transmis de…

- In urma cu puțin timp, viceprimarul municipiului Reghin, Mark Endre Dezso, a anunțat ca a ieșit pozitiv la testul pentru coronavirus. Pentru o corecta informare redam integral mesajul transmis de acesta. “Dragi prieteni, cunoscuți!Din pacate, in ciuda tuturor masurilor preventive luate, testul meu de…

- Liviu Dragnea a fost condamnat pentru mult mai puțin. Q Magazine este in posesia documentelor care demonstreaza falsul in acte publice și le poate pune la dispoziția organelor interesate. In luna martie, in Ministerul Sanatații s-a identificat un angajat suspect de Covid-19 care a interacționat cu Nelu…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța sambata alte patru decese provocate de coronavirus. Bilanțul total ajunge la 1.170. Deces 1167 Barbat, 89 ani, județ Sibiu. Data confirmare: 05.05.2020. Data deces: 22.05.2020. Comorbiditați: boala cardiovasculara. Deces 1168 Femeie, 66 ani, județ Bistrița-Nasaud.…