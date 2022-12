ULTIMA ORĂ! UPDATE! Bărbat din Măicănești, găsit MORT lângă mașină, pe DN 23 zona Mândrești Polițiștii Serviciului Rutier intervin in Mandrești pe Drumul Național 23, unde s-a produs un accident rutier. Conform unui apel 112, un autoturism a parasit partea carosabila, iar o persoana necesita ingrijiri medicale. UPDATE! Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul ca, la ieșire din Mandrești pe Drumul Național 23, un autoturism a […] Articolul ULTIMA ORA! UPDATE! Barbat din Maicanești, gasit MORT langa mașina, pe DN 23 zona Mandrești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Rutier se deplaseaza la un accident rutier sesizat prin apel 112. Conform apelului, la intrare in Garoafa, pe Drumul Național 2 E85, in zona unei stații de carburanți, a avut loc o coliziune intre 2 autoturisme. A fost solicitata ambulanța pentru 4 persoane. Traficul este blocat…

- Polițiștii Serviciului Rutier se deplaseaza la un accident rutier sesizat prin apel 112. Conform apelului, la intrare in Garoafa, pe Drumul Național 2 E85, in zona unei stații de carburanți, a avut loc o coliziune intre 2 autoturisme. A fost solicitata ambulanța pentru 4 persoane. Traficul este blocat…

- Polițiștii Serviciului Rutier se deplaseaza la un accident rutier sesizat prin apel 112. Conform apelului, la intrare in Garoafa, pe Drumul Național 2 E85, in zona unei stații de carburanți, a avut loc o coliziune intre 2 autoturisme. A fost solicitata ambulanța pentru 4 persoane. Traficul este blocat…

- Polițiștii Serviciului Rutier se deplaseaza la un accident rutier sesizat prin apel 112. Conform apelului, la intrare in Garoafa, pe Drumul Național 2 E85, in zona unei stații de carburanți, a avut loc o coliziune intre 2 autoturisme. A fost solicitata ambulanța pentru 4 persoane. Traficul este blocat…

- Un pieton a fost acroșat de un autoturism pe DN2 E 85. „Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, pe Drumul Național 2 E 85 – Dumbraveni, un autoturism a acroșat un pieton”, a transmis IPJ Vrancea, in urma cu puțin timp. Vom reveni cu detalii. UPDATE! „Conform…

- Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN 2 L, intre Tișița și Panciu, un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu un copac. Conform sesizarii, o persoana este incarcerata. UPDATE! Din nefericire, femeia care se afla la volan (singura in autoturism)…

- Un incident mai puțin obișnuit a avut loc azi-noapte pe raza comunei Vintileasca. Un tanar de 19 ani, din Dumitrești, ar fi sunat la 112 pentru a anunța ca i-a luat foc mașina, in timp ce se afla in trafic. Cu numai cateva ore inainte, el ar fi fost oprit de polițiști și ar fi […] Articolul UPDATE!…

- La data de 18 octombrie, in jurul orei 11.45, un barbat, in varsta de 61 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Adjud – Focsani, a efectuat um viraj la stanga pentru a patrunde pe un drum agricol, moment in care a intrat in coliziune cu un autoturism condus […] Articolul…