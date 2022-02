Stiri pe aceeasi tema

- In atenția agenților economici de pe raza orașului Mioveni! Avand in vedere faptul ca, in preajma sarbatorilor de 1 și 8 Martie, sunt inregistrate numeroase solicitari pentru desfașurarea de activitați comerciale sezoniere pe raza orașului, aducem la cunoștința agențiilor economici, persoanelor fizice…

- Serviciul Vamal atentioneaza agentii economici ca in ultima zi lucratoare a anului, adica in data de 31 decembrie, nu se vor efectua operatiuni de incasari si plati. Masura este aplicata in conformitate cu prevederile art. 70 al Legii finantelor publice si responsabilitatii bugetar-fiscale.

- Escrocherie, spalare de bani, fals in declarații, delapidarea averii straine și abuz de putere. Sint acuzațiile care i se aduc deputatului Ilan Șor și pentru care Procuratura Generala a solicitat, joi, ridicarea imunitații parlamentarului, incuviințarea arestarii și percheziționarii acestuia, transmite…

- Conform codului de procedura fiscala, art. 155, alin. (2), creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementeaza, scadența și/sau termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie, sunt scadente și/sau se declara pana la data…

- Președintele Asociației, Ion Draniceru, a susținut astazi o conferința de presa, in care a venit cu detalii pe marginea acestui dosar, relatand un șir de incalcari și abuzuri admise in cadrul investigatiei de catre procurorul pe caz, Vladislav Caruceru.

- Asociația Moldoveneasca de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase a depus la Procuratura Generala o solicitare pentru audiența. Instituția denunța presiuni in cadrul dosarului Metaleros. „Persoanele angajate in domeniu continua sa fie persecutate și intimidate de catre organele de urmarire…

- Corina Martin, presedinte de onoare al asociatiei patronale RESTO Constanta, ii cere primarului Vergil Chitac sa regandeasca proiectul de transformare a zonei istorice a orasului intr-un spatiu pietonal.