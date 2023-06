Un barbat de 49 de ani, impreuna cu fiul sau de 12 ani sunt dați disparuți, dupa ce ar fi plecat pe traseul montan din comuna Tulnici, sat Lepșa, sambata, in jurul orei 10:00 și nu au mai revenit. Cei doi nu au mai putut fi contactați de ieri, dupa ora 12.00, in condițiile in care […] Articolul ULTIMA ORA! Tata și fiul sau de 12 ani, DISPARUȚI de sambata, in padure la Lepșa apare prima data in Monitorul de Vrancea .