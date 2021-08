CSM Focșani 2007 are un nou director interimar dupa ce Carmen Gurguiatu, care fusese numita in aceeași funcție cu mai puțin de o luna in urma și-a dat demisia din motive de sanatate. Este Stanica Grosu (in foto, impreuna cu doi dintre cei mai buni elevi ai sai – Laris Borș și Bogdan Drimba), care […] Articolul ULTIMA ORA! Stanica Grosu, director interimar la CSM Focșani 2007! apare prima data in Monitorul de Vrancea .