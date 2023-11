Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 29 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati cu privire la producerea unui incendiu intr o gospodarie din localitatea Budeasa.La fata locului s au deplasat politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bascov, care au constatat ca cele sesizate…

- Un batran de 70 de ani din Galati a murit miercuri, dupa ce a cazut de la etajul 4 al blocului in care locuia, informeaza IPJ Galati, potrivit Agerpres.Miercuri dimineata, prin apel la 112, a fost semnalat faptul ca un barbat este prabusit pe trotuarul din fata unui bloc din municipiul Galati, dupa…

- Politistii au deschis un dosar de ucidere din culpa, dupa ce o fata de 16 ani din Ploiesti a murit in timpul unei petreceri pe care o organiza in locuinta sa, relateaza News.ro.Mama fetei a alertat autoritatile. "La data de 14 octombrie, in jurul orei 01:45, politistii din cadrul Sectiei nr.4 de Politie…

- Sambata, 7 octombrie, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca, o persoana ar fi cazut de pe remorca unui tractor. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca, un barbat de 55 de ani a decedat,…

- Președinta slovaca Zuzana Chaputova s-a opus acordarii unui nou pachet de ajutor militar Ucrainei din cauza victoriei partidului "Direcția - social-democrație" al fostului prim-ministru slovac Robert Fitzo in alegerile parlamentare. Despre aceasta a relatat publicația Dennik N. Potrivit ziarului, inițiativa…

- Contrar unui zvon, unitatea de frizerie și coafura de langa „Așchiuța” va funcționa ca și pana acum Președintele de la Societatea Cooperativa Meșteșugareasca Prestarea din Pitești, Victor Ursan, a murit la 74 de ani, dupa o lunga suferința. In locul sau, acționarii au numit un jurist, Laurențiu Dumitru.Imediat…

- Cel puțin 17 oameni au murit, inclusiv un copil, iar 32 sunt raniți, dupa ce o racheta ruseasca a cazut intr-o piața plina de oameni din Donețk. Atenție, urmeaza imagini și detalii care va pot afecta emoțional. Acesta este momentul in care o racheta ruseasca S-300 a cazut in centrul orașului industrial…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Politie Rurala Lechința au intervenit la un eveniment rutier semnalat in Țagșoru, pe Drumul Județean 151. La fața locului au mai intervenit un echipaj de pompieri și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Secția de Pompieri Sarmașu, un echipaj de prim ajutor de la Punctul…