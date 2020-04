Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Mișustin, premierul Federației Ruse, a fost depistat, joi, cu coronavirus, scrie The Moscow Times . Mișustin are 54 de ani și a fost numit prim-ministru in ianuarie 2020. Acesta se afla in acest moment in autoizolare. Vladimir Putin a semnat un decret de numire a prim-vicepremierului Andrei Belousov…

- Premierul rus Mihail Misustin a fost contaminat cu noul coronavirus , au anunțat agențiile de presa ruse. El l-a informat de urgența pe președintele Vladimir Putin in legatura cu starea sanatații sale, in cadrul unei reuniuni televizate. Mihai Misustin i-a sugerat președintelui ca in locul sau, la conducerea…

- Premierul rus Mihail Misustin l-a informat joi pe presedintele Vladimir Putin ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, potrivit Reuters si AFP, a anunțat agerpres.Vorbind la o reuniune televizata, Misustin a sugerat ca prim-vicepremierul Andrei Belousov sa devina prim-ministru interimar pe perioada…

- Prim-ministrul Rusiei, Mikhail Mishustin a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de el in cadrul unei videoconferințe cu Vladimir Putin, difuzata la televiziunea rusa de stat, joi, relateaza The Moscow Times, citat de Digi 24. Mishustin, care a fost numit premier in luna…

- Premierul rus Mihail Misustin l-a informat joi pe presedintele Vladimir Putin ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, potrivit Reuters si AFP, care citeaza media de la Moscova. Vorbind la o reuniune televizata, Misustin a sugerat ca prim-vicepremierul Andrei Belousov sa devina prim-ministru…

- Premierul Rusiei, Mihail Misustin, a fost diagnosicat ca fiind infectat cu noul coronavirus si a intrat in autoizolare, informeaza postul Russia Today. Mihail Misustin l-a informat pe presedintele Vladimir Putin despre situatia sa. Pe durata recuperarii lui Mihail Misustin, vicepremierul Andrei Belusov…

- Curtea Suprema a Rusiei a decis ca este ilegal sa se discute in public „știri false” cu privire la pandemia Covid-19, in plus de a fi publicate. In fața neincrederii publicului cu privire la rata de infectare relativ scazuta din țara, Rusia a facut difuzarea de false informații privind Covid-19 pasibila…

- Kremlinul a confirmat vineri un caz de infecție cu coronavirus în adminsitrația președintelui Vladimir Putin, iar guvernul a anunțat extinderea masurilor restrictive impuse în Moscova la nivel național, pentru a combate epidemia, scrie Reuters. Potrivit datelor raportate…