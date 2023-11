Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov, care au deschis un dosar penal in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce Gigi Becali a intrat cu masina de lux in sant, dau detalii despre incident. Politistii din Ilfov au gasit duminica intr-un sant pe Centura Capitalei,…

- Polițiștii rutieri din Pantelimon, județul Ilfov, au deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de vatamare corporala din culpa, in urma accidentului lui George Becali, pe Centura Capitalei.

- Gigi Becali a fost implicat, duminica, intr-un accident din care a scapat nevatamat, el intrand cu masina intr-un sant, in zona localitatii Dobroesti. Gigi Becali a ajuns cu Rolls Royce-ul in șanț, dupa o depasire, in zona Pipera, in urma caruia a scapat nevatamat. Inițial, Becali declarase pentru Digi24 …

- Gigi Becali a mers duminica noaptea la Poliție ca sa declare accidentul in care limuzina lui a ajuns in șanț, pe Șoseaua de Centura, duminica inainte de pranz. Patronul FCSB a spus inițial ca el conducea, apoi dupa-amiaza a negat ca se afla la volan, pentru ca seara sa revina cu o alta declarație și…

- Mașina de lux a lui Gigi Becali a fost avariata duminica, intr-un accident pe Centura Capitalei. Inițial, patronul FCSB a declarat pentru GSP ca el conducea, dar, cateva ore mai tarziu, el spus la Digi 24: „Eram in mașina, dar nu conduceam eu”.„Nu ca sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan.…

- Mașina de lux a lui Gigi Becali a fost avariata duminica, intr-un accident pe Centura Capitalei, iar patronul FCSB era la volan. El a povestit cum s-a intamplat totul și a fost surprins in imagini publicate de GSP langa autoturismul ieșit de pe șosea, intr-un șanț. Ulterior, Poliția a facut precizari…

- La data de 30 septembrie a.c., in jurul orei 13:59, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, in localitatea Cernica, pe fondul unor discutii contradictorii, un barbat a fost agresat fizic, prin injunghiere, de catre fratele sau.Potrivit IPJ Ilfov, la fata locului…

- Politistii au oprit cu focuri de arma, duminica, masina in care se afla un sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele acestora, a informat Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Ilfov. Mașina fusese furata de la un mall. O soferita ar fi lasat masina pornita in timp ce depozita ceva in portbagaj.…