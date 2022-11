Stiri pe aceeasi tema

- O noua alerta cu bomba in Capitala. Sediile Judecatoriei Centru și Buiucani ar fi minate, transmite Realitatea.md . Imediat, la fața locului au fost indreptate toate serviciile specializate, echipajele BPRO, grupa operativa a IP Buiucani, angajații IGSU și „Bombteh”. Ulterior, ajunși la fața locului,…

- In apropierea Pieței Auto din municipiul Chișinau care se afla pe strada Pietrariei 19/1 din sectorul Buiucani al capitalei, din cauza iresponsabilitații oamenilor și gunoiului care il arunca, este grav afectata flora și fauna din zona, noteaza Noi.md Oamenii au transformat aceasta palma de pamint intr-o…

In aceasta dimineața poliția din Chișinau a fost sesizata prin e-mail despre plasarea de explozive la Aeroportul Internațional Chișinau. Informația a fost confirmata de catre oamenii legii, transmite Știri.md.

- Alerta cu bomba la Autogara NORD din Chișinau. Anunțul a fost facut prin intermediul unui apel telefonic, transmite Unimedia . „Cu puțin timp in urma, prin intermediul unui apel telefonic, am fost sesizați despre amplasarea unor dispozitive explozive la Autogara NORD din Chișinau. Serviciile specializate…

- O noua alerta cu bomba in Capitala. Conform Poliției, de data ar fi „minata” gara de nord. „Cu puțin timp in urma, prin intermediul unui apel telefonic, am fost sesizați despre amplasarea unor dispozitive explozive la Autogara NORD din Chișinau”, se arata in mesajul poliției, transmite realitatea.md.…

- O noua alerta cu bomba. Oamenii legii au fost sesizați prin intermediul unui apel telefonic despre amplasarea unor dispozitive explozive la Autogara Nord din Chișinau.Geniștii verifica teritoriul pentru a identifica obiectul periculos.

Oamenii legii din republica Moldovaau fost puși pe jar dupa ce o persoana necunoscuta a anunțat ca in sediul Curții Supreme de Justiție s-ar afla un obiect explozibil.

- In ultimele 12 ore, echipele de salvatori și pompieri au efectuat 42 de intervenții, pentru a ajuta oamenii afectați in urma precipitațiilor abundente de ieri, dintre care 38 - in municipiul Chișinau, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.