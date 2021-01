Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la bloc din Capitala. O femeie in varsta a cazut in gol de la etajul patru al imobilului in care locuia. Aceasta a murit pe loc in urma impactului. Polițiștii suspecteaza insa ca o anumita persoana ar fi impins-o pe batrana.

- Președintele Iohannis in vizita la Spitalul Universitar din București Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis începe la aceasta ora o vizita la Spitalul Universitar de Urgența din București. Vizita are loc dupa ce șeful statului a mers ieri la Call Centerul…

- O femeie banuita ca ar fi agresat-o pe Cristina Joia, unul dintre designerii emisiunii “Visuri la cheie”, de la PRO TV a fost dusa in aceasta seara la audieri.Designerul Cristina Joia, de la emisiunea “Visuri la cheie”, a depus plangere penala impotriva femeii care a lovit-o brutal in timp ce se afla…

- O tanara in varsta de 22 de ani din București a fost data disparuta de bunicul ei, singura ruda pe care o are, scrie Antena 3. Simona Ghinea e cautata de polițiști, fiind disparuta de 4 zile, iar bunicul s-a speriat cand a vazut cadavrul ars al unei tinere, in Giurgiu.Polițiștii de la Secția 9 din București…

- Politistii din Capitala au descins in noaptea de sambata spre duminica intr-un apartament de tip penthouse din sectorul 6 unde era organizata o petrecere cu manele. Aici au fost gasite 11 persoane, intre care Adrian Minune și Tzanca Uraganul, conform unor surse. Toti participanții la petrecere…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unui eveniment cu 60 de persoane desfasurat la subsolul unui imobil in zona soselei Colentina, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei.Sambata, in jurul orei 23,00, Sectia 7 Politie a fost sesizata prin…

- Politistii de la București au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unui eveniment cu 60 de persoane desfasurat la subsolul unui imobil in zona soselei Colentina, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei. Sambata, in jurul orei 23,00, Sectia 7 Politie a fost sesizata…

- Dupa decizia de a inchide teatrele și cinematografele ministul Culturii a recționat dur susținand ca este dezamagit de decizie. Astfel, evenimentele culturale din București au fost interzise in urma deciziei luate in cadrul Comitetului de Urgența din Capitala. Artiștii și actorii au de suferit din nou,…