Stiri pe aceeasi tema

- Moarte cumplita pentru un barbat de 48 de ani din satul Badila, comuna Parscov. Acesta s-a agațat de remorca unui tractor in mers, insa a alunecat cazand sub roți. Din pacate cadrele mexicale nu l-au mai putut salva, fiind declarat decesul. Articolul Moarte cumplita! S-a agațat de remorca unui tractor…

- Un barbat de 37 de ani, patron al unei firme de constructii case din lemn din judetul Arad, a murit, joi dupa-amiaza, strivit de panouri din lemn pe care incerca sa le incarce intr-un camion pentru a fi livrate pe santier, o ancheta fiind inceputa de politisti si inspectori de munca.Accidentul…

- Moarte suspecta in Arestul Politiei Capitalei! O femeie a murit in aceasta dimineata dupa ce i s-a facut rau in celula. Medicii chemati in spatele gratiilor nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Tragedia s-a petrecut in aceasta dimineata, la ora 05.45. Una dintre femeile care se afla in arest…

- Romanul "Perechea dragoste, perechea moarte", scris de Flaviu George Predescu si inspirat de tragedia care s-a petrecut la clubul Colectiv in 30 octombrie 2015, a fost lansat sambata, in cadrul celei de-a XIII-a editii a Salonului de Carte Bookfest, la standul editurii Rao. Dedicata celor…

- Un grav accident de curculatie a avut loc, azi noapte, pe DN7, in raza localitatii Schitu Golesti, judetul Arges. In jurnalul de stiri de la ora 06.00 al postului de televiziune Romania se releteaza ca accidentul s a produs pe DN 73, la fata locului intervenind o autospeciala de descarcerare, un echipaj…

- Sanda Ungur nu iși amintește nimic din momentul impactului. Tanara mai știe doar ca a plecat de la festivitatea de absolvire, apoi a mers la un suc cu colegele sale. Sanda Ungur, una dintre tinerele implicate in accidentul de la Jibou, a inceput sa manance incepand de vineri și se simte mai…

- Un elev in varsta de 16 ani, din Medgidia, a murit la o saptamana de la tragicul accident de la Baldovinesti, scrie observatortv.Ionut Ombas s a stins din viata din cauza ranilor foarte grave suferite in accident. Elev al Liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Medgidia, Ionut Ombas se afla intr…

- In 22 aprilie 2017, un grup de sapte persoane, din care faceau parte si trei minori, dar si tatii copiilor si doua femei, a fost surprins de o avalansa produsa in zona Bucura – Varful Pelegii. Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, doi alpinisti campioni, au decedat in urma avalansei.