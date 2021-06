Stiri pe aceeasi tema

- Moment solemn pentru inotatorii romani calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Robert Glința, David Popovici și Daniel Martin au fost felicitați, miercuri, 26 mai, de catre Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, pentru performanțele lor, informeaza Federatia Romana de Natatie si Pentatlon…

- Handbalul romanesc condus birjarește de vreo șapte ani de Alexandru Dedu a inregistrat anul acesta cele mai slabe performanțe din ultimii 60 de ani prin ratarea calificarii la turneul final al Campionatului European masculin EURO 2022, cu 24 de echipe, și necalificarea echipei naționale feminine la…

- Componentele lotului feminin olimpic de baschet 3x3 al Romaniei au inceput pregatirea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo la Complexul Olimpic "Sydney 2000" de la Izvorani, potrivit site-ului Federatiei Romane de Baschet. ''Acvilele'' combina antrenamentele de pregatire fizica in aer liber…

- Ministerul Tineretului si Sportului a decis ''reluarea finantarii calendarului sportiv national si international'' la Federatia Romana de Ciclism, ca urmare a indeplinirii masurii dispuse de minister cu privire la plata taxelor si impozitelor aferente primelor trei luni ale acestui…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj (FRC), Elisabeta Lipa, a declarat, marti, ca "bugetul taiat" alocat de Ministerul Tineretului si Sportului in an olimpic se va vedea in numarul de medalii obtinute de sportivii romani, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar si mai tarziu, in competitiile internationale…

- Vicepresedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca suma de 2,1 milioane de lei, repartizata institutiei de catre Ministerul Tineretului si Sportului pentru 2021, este o bataie de joc si ca este posibil ca presedintele Ion Tiriac sa nu semneze contractul…

