ULTIMA ORĂ! Iohannis a prezentat o formulă de calcul greșită pentru scenariile de deschidere a școlii, transmite Administrația Prezidențială Administrația Prezidențiala susține intr-un comunicat, la 24 de ore de la afirmațiile Președintelui, ca acesta a greșit și prezinta noua formula de calcul. Acesta a prezentat ieri in conferința de presa de la Cotroceni, o formula de calcul greșita a scenariilor aplicabile pentru inceputul anului școlar, spunand, de mai multe ori, la intrebarile repetate ale […] Articolul ULTIMA ORA! Iohannis a prezentat o formula de calcul greșita pentru scenariile de deschidere a școlii, transmite Administrația Prezidențiala apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

