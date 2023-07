Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini de la locul in care au fost ascunși 11 batrani aflați intr-un azil / Foto - Intervenție de urgența a pompierilor, medicilor și PolițieiZeci de pompieri, medici SMURD și Polițiști au descins luni seara, in localitatea Tunari, acolo unde 11 batrani au fost ascunși de proprietarii unui…

- IPS Teodosie baga capul in scandalul azilelor groazei: Monștrii sunt aceia care și-au batut joc de batrani, nu Budai, Pandele si FireaArhiepiscopul Tomisului, Teodosie, considera ca Marius Budai, ministru al Muncii și Florentin Pandele, primarul din Voluntari, nu trebuie sa iși dea demisia. CITESTE…

- Unsprezece persoane varstice, vulnerabile, dintre care unele cu dizabilitati, au fost gasite luni seara de politistii din județul Ilfov intr-o cladire in constructie din localitatea Tunari, informeaza un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ilfov si ISU BIF. Oamenii ar fi fost…

- Luni seara, in urma unei sesizari a reprezentanților Antena 1, polițiștii de la IPJ Ilfov, impreuna cu pompierii din cadrul ISU B-IF și personal medical din cadrul SABIF, au depistat, in Tunari, intr-un imobil in construcție, 11 persoane varstnice, vulnerabile (unele dintre acestea, cu dizabilitați),…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri ca ancheta in dosarul exploatarii persoanelor cu dizabilitati in trei azile din localitatea Voluntari a fost una „complexa” si a durat „ani de zile”.

- Descinderi marți dimineața la trei camine de batrani din Voluntari și Ilfov. Acolo, oamenii legii au descoperit 100 de varstnici care erau umiliți, neingrijiți, lasați flamanzi și in mizerie. Cei care dețin aceste centre au format un grup infracțional organizat in 2020, iar de atunci și pana acum au…

- Alarma a fost data chiar de catre soția sa, in varsta de 43 de ani, care a sunat la 112 și a spus ca soțul ei provoaca scandal in interiorul apartamentului și distruge diferite obiecte de mobilier. Incidentul a avut loc luni. Imediat la fața locului s-au deplasat polițiști si jandarmi, care au constatat…

- Culmea tupeului: un tanar a vandut schela de la un imobil in construcție din localitatea ilfoveana Tunari! El a pacalit trei barbați pretinzand ca este proprietarul schelei metalice. Cei trei au fost opriți de polițiști in timp ce o demontau, scrie Ziare.com. Sambata, 22 aprilie, in jurul orei 20.36,…