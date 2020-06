ULTIMA ORĂ: INSP raportează şapte noi decese în rândul pacienţilor cu COVID-19 din cinci judeţe Alte șapte persoane au murit din cauza coronavirusului, in Romania, potrivit anunțului de vineri, al INSP. Bilanțul se ridica la 1.315 decese de la debutul epidemiei in țara noastra. Deces 1309 - Barbat, 70 ani, județ Tulcea. Data confirmare: 29.05.2020.

Data deces: 04.06.2020.

Comorbiditați: ICC, insuficiență mitrala și aortica, fibrilație atriala, tumora benigna, tumora esofag. Deces 1310 - Femeie, 74 ani, județ Tulcea. Data confirmare: 19.05.2020.

Data… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

