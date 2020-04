Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu putin timp, inca cinci decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, in total 27 astazi, dintre care 3 in județul Mureș (detalii aici). Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Transmitem condoleanțe familiilor. Deces 642 Barbat, 64 ani din județul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, 12 decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, dintre care 3 in județul Mureș (detalii aici). Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Transmitem condoleanțe familiilor. Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu cateva minute, inca trei decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus in județul Mureș. Numarul total ajunge la 34 in Mureș. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Transmitem condoleanțe familiei. Deces 621 Barbat, 41 ani din județul Mureș. Data…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu cateva minute, inca 11 decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, in total 18 astazi. Deces 609 Barbat, 82 ani din județul Suceava. Data recoltarii: 17.04.2020. Data confirmarii: 18.04.2020, la Spitalul Județean de Urgența Suceava. Internat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu puțin timp, inca 22 decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, in total 35 astazi, dintre care doua in Mureș (detalii aici). Dumnezeu sa-i odihneasca in pace! Deces 580 Barbat, 50 ani din județul Calarași Data internarii: 27.03.2020 in…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu puțin timp, inca 4 decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, 21 in total astazi, dintre care unul in Mureș (detalii aici). Dumnezeu sa-i odihneasca in pace! Deces 542 Barbat, 57 ani din județul Botoșani. Data internarii: 30.03.2020 in…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu puțin timp, alte 5 decese survenite din cauza coronavirusului, 20 astazi. Numarul total ajunge la 346 in Romania, respectiv 16 in județul Mureș. Deces 347 Barbat, 57 ani, din județul Valcea.Data internarii: 12.04.2020 in Secția de cardiologie a Spitalul…

- Inca opt decese au fost raportate luni de Grupul de Comunicare Strategica din cauza COVID-19, ridicand astfel numarul total la 176 și la 25 pe cel al zilei. Deces 169 Barbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020.…