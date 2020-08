Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta de vineri seara, Guvernul a decis prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anuntat premierul Ludovic Orban. Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca nu vor fi introduse noi restrictii.

- Guvernul decide, vineri seara, prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca nu vor fi noi restricții.

- Guvernul decide, vineri seara, prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca nu vor fi noi restricții. „In urma aprobarii hotararii CNSU, astazi venim cu Hotararea de Guvern care propune…

- Guvernul se pregatește sa prelungeasca starea de alerta cu inca 30 de zile. Practic aceasta este a patra luna de stare de alerta. Nu se va renunța la restricțiile valabile pana acum. Starea de alerta se va prelungi, cel mai probabil, pentru inca 30 de zile. Un proiect in acest sens va fi dezbatut astazi…

- Guvernul s-a intrunit, miercuri seara, la Palatul Victoria, intr-o ședința rapida pentru prelungirea starii de urgența. Ludovic Orban i-a dat ordin lui Raed Arafat, dupa decizia CCR, sa scoata di noua hotarare de guvern prevederile referitoare la carantinare și izolare.”Raed Arafat: Am avut…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Hotararea a fost adoptata „in unanimitate” in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, a anunțat premierul Ludovic Orban. Guvernul a decis sa redeschida bisericile pentru slujbe in interior cu o serie de…

- O alta modificare adoptata de Parlament prevede ca autoritațile locale vor putea suspenda sau numi persoanele din conducerea unitaților sanitare din subordine. De asemenea, Guvernul, prin Ministerul Sanatații, va pune la dispoziția autoritaților locale necesarul de maști de protecție…

- O ședința de lucru a fost convocata duminica dupa-amiaza la sediul Ministerului de Interne. Participa, printre alții, șeful Internelor, Marcel Vela și șeful DSU, Raed Arafat. Ședința va fi condusa de premierul Ludovic Orban. Se discuta informari despre cele petrecute in ultimele 48 de ore de 'relaxare'…