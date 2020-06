ULTIMA ORĂ: Gospodării și subsoluri inundate, în Jichișu de Jos Un apel la 112 a anunțat in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:40, producerea unor inundații in localitatea Jichișu de Jos. Din primele informații, mai multe gospodarii și subsoluri din localitatea Jichișu de Jos au fost inundate, ca urmare a precipitațiilor cazute in aceasta dupa-amiaza. La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. Momentan nu se știe despre cate gospodarii afectate este vorba. Revenim cu detalii! Articolul ULTIMA ORA: Gospodarii și subsoluri inundate, in Jichișu de Jos apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

