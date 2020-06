ULTIMA ORĂ Germania acuză oficial Rusia că a comandat asasinarea unui georgian în Berlin Germania acuza autoritațile ruse ca au comandat asasinarea unui cetațean georgian de origine cecena în 2019 la Berlin, a anunțat joi Parchetul federal, însarcinat cu cele mai sensibile dosare, scrie AFP.



"La o data necunoscuta, anterioara 18 iulie 2019, autoritațile guvernului central al Federației Rusiei au ordonat (suspectului) lichidarea cetațeanului georgian de origine cecena, Tornike K", afirma, într-un comunicat, parchetul federal, referindu-se la un rus care a intrat în Germania cu o identitate falsa și a fost arestat dupa crima. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

