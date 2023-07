Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus marți, 11 iulie, incetarea procesului penal in care fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana Basescu și Elena Udrea au fost condamnate la 5 ani, respectiv 8 ani de inchisoare de Curtea de Apel București. In același dosar, jurnalistul Dan Andronic a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus, marti, incetarea procesului impotriva Elenei Udrea, ca urmare a prescrierii faptelor, in dosarul in care fostul ministru primise la instanta de fond o condamnare de 8 ani inchisoare pentru instigare la

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus marți, 11 iulie, incetarea procesului penal in care Ioana Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, și Elena Udrea au fost condamnate la 5, respectiv 8 ani de inchisoare de Curtea de Apel București. Decizia este definitiva. CITESTE SI Catalin…

- Chirurgul Mircea Beuran a fost achitat definitiv, de Curtea de Apel București, in dosarul in care era acuzat ca a cerut șpaga 10.000 de euro. Minuta instanței: „In temeiul art.421 alin.(1) pct.1, lit.b din Codul de procedura penala, respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe langa Inalta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea da, joi, verdictul in dosarul finanțarii campaniei electorale a fostului președinte Traian Basescu. In acest dosar, Elena Udrea a fost condamnata la 8 ani de inchisoare, iar Ioana Basescu la 5 ani de inchisoare. Cele doua au cerut…

- Curtea de Apel București a injumatațit, vineri, definitiv, pedeapsa de opt ani de inchisoare cu executare aplicate inițial de Tribunalul București, ex-edilului Tudor Pendiuc, in dosarul de mare corupție „Autobuzul„ și a redus semnificativ și pedepsele celorlalți inculpați condamnați, totul pe fondul…

- Amanare de pronuntare in dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009 Cazul se afla in atentia magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.Azi, Curtea Suprema a amanat pronuntarea pentru data de 11 mai 2023.Oricare va fi decizia Curtii, aceasta va fi definitiva In…

- Avocații Elenei Udrea au cerut Inaltei Curți de Casație și Justiție incetarea procesului penal in dosarul privind finanțarea campaniei electorale a lui Traian Basescu in alegerile prezidențiale din anul 2009, pe motiv ca faptele s-au prescris. Curtea de Apel București a condamnat-o, in martie 2021,…