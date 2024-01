Ultima oră: Cutremur în Banat. Ce magnitudine a avut In aceasta seara a avut loc un cutremur in Banat cu magnitudinea 2,6. ”In ziua de 02 Ianuarie 2024, la ora 20:44:31 (ora locala a Romaniei), s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 2.3 km.Intensitate: IICutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 47km N de Resita, 48km E de Timisoara, 65km SE de Arad, 81km V de Hunedoara, 83km V de Deva”, a transmis INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI, Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 2 ianuarie, la ora 21:29:35 (ora locala a Romaniei) a avut loc inca un cutremur in județul Timiș. Seismul s-a produs in apropiere de Lugoj, la o adancime de 5 kilometri și a avut o magnitudinea de 2.1 grade pe scara Richter. Conform Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare…

- Marți, 2 ianuarie, la ora 20:44:31 (ora locala a Romaniei), s-a produs in județul Timiș un cutremur slab cu magnitudinea de 2.6 grade pe scara Richter, la 0 adancime de 2.3 kilometri, care a fost resimțit și la Lugoj. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Primul seism din anul 2024 produs pe teritoriul Romaniei. Un cutremur cu magnitudinea 2,6 s-a produs marți seara in județul Timiș.Potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizaca Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 20.44 in județul Timiș. Acesta a avut magnitudinea…

- Seismul a avut loc la o adancime de 15 km in apropierea urmatoarelor orase: la 20 km sud-est de Arad, 44 km nord-est de Timisoara, 74 km sud-est de Bekescsaba si 92 km nord de Resita.De la inceputul lunii decembrie, in Romania s-au inregistrat zece cutremure, cu magnitudini cuprinse intre 2,1 si 4,8…

- Astazi, 26 0ctombrie 2023, la ora 13:09:26 (ora locala a Romaniei), s-a produs un cutremur de suprafața in proximitatea Lugojului, de intensitate II – slaba, cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 5.0 km, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru…

- Serviciile din acest prim contract vor acoperi rute magistrale electrificate din sudul si centrul tarii, contribuind la imbunatatirea serviciilor feroviare ce deservesc Constanta, Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Alba Iulia, Deva, Arad, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Resita (prin nodul Caransebes), Timisoara…

- CARAS-SEVERIN – E primul in judet in ceea ce priveste pretul alimentelor si al cincilea, intre principalele localitati din tara. In schimb, la Caransebeș e cea mai scumpa telemea de oaie! Intr-un clasament realizat de Hot News pe baza datelor INS privind preturile la nivel de localitate, valabile pentru…

- CFR Calatori cumpara primele trenuri noi in 20 de ani. Autoritatea pentru Reforma Feroviara a finalizat, luni, procedura de evaluare tehnica si financiara a ofertei inaintate de operatorul feroviar CFR Calatori in cadrul primei proceduri din Romania de licitare a unui contract de serviciu public in…