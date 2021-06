Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina și ploi abundente, valabila astazi, intre orele 12.00 și 23.00, cea mai mare parte a țarii, inclusiv in județul Vrancea. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 26-06-2021 Ora : 10:00…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 20-06-2021Ora : 10:00Nr. mesajului:Intervalul : 20 iunie, ora 10:00 – 21 iunie, ora 02:00; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 20-06-2021Ora : 10:00Nr. mesajului:Intervalul : 20 iunie, ora 10:00 – 21 iunie, ora 02:00; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 15-06-2021 Ora : 10:00 Nr. mesajului: Intervalul : 15 iunie, ora 10:00 – 16 iunie, ora 23:00 Zonele afectate : conform textelor și harții Fenomene : ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica temporar accentuata…

- ANM a actualizat vineri ultima informare meteo și anunța instabilitate atmosferica pana duminica. Meteorologii au emis și un Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru 30 de județe, printre care și Vrancea, doar in zona montana a județului. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie…

- Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de ploi abundente, valabil pana miercuri, ora 10.00, in Dobrogea și in zona Carpaților Meridionali, dar și un cod galben de ploi insemnate cantitativ și vijelii, tot pana miercuri dimineața, in mare parte din țara, zona cuprinzand și județul Vrancea. Sursa…

- Meteorologii au emis astazi, la ora 10.00, noi alerte de ploi torențiale, vijelii și grindina. Alerta Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, care va cuprinde și județul Vrancea, va incepe joi la ora 12.00 și va dura pana sambata, ora 10.00. Totodata, 18 județe vor fi sub avertizare…

- Meteorologii au emis, marți, un nou cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, care va afecta mai mult de jumatate din țara. Codul galben intra in vigoare marți la ora 15.00 și va fi valabil pana miercuri, la ora 11.00. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 25-05-2021…