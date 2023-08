Stiri pe aceeasi tema

- Șeful CNCD anunța ca Jandarmeria, Untold și Gheboasa vor fi citați la audieri, dupa scandalul generat la festivalul clujean, unde zeci de tineri au cantat versurile unei piese obsecene a artistului de trap.„Vom face procedura de citare. Vom cita Jandarmeria, artistul Gabriel Gavriș (n. red. Gheboasa)…

- Controversatul artist Gheboasa a ridicat un nou val de discuții in mediul online și in comunitatea muzicala dupa ce a fost amendat de catre Jandarmeria din Cluj in urma versurilor interpretate pe scena festivalului Untold. Artistul acuza ca amenda și acțiunea jandarmilor au fost motivate de rasism,…

- Jandarmeria a taxat organizatorii UNTOLD cu o amenda de 2.500 de lei pentru blocarea cailor de evacuare. Spre exemplu la concertul celor de la Imagine Dragons, au fost 63.000 de festivalieri, om langa om, caile de evacuare erau blocate, in cazul unui incident, ieșirile erau pline de oameni care stateau…

- Astazi, 3 August 2023, incepe UNTOLD, unul dintre cele mai așteptate festivaluri din Europa și poate chiar cel mai așteptat festival din Romania. Organizatorii UNTOLD v-au pregatit o mulțime de surprize și momente unice pe care le poți experimenta doar aici. Mai mult decat atat, organizatorii anunța…

- Organizatorii UNTOLD și Neversea, unele dintre cele mai mari festivaluri din lume, rasplatesc și in acest an excelența studenților de 10 din Romania, oferindu-le experiențe memorabile in cadrul campaniei “Student de 10”.Campania, care susține performanța in educație, va premia studenții de la universitațile…