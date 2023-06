ULTIMA ORĂ! Bărbatul dat dispărut din Ciorăști a fost găsit mort în râul Râmnic Barbatul dat disparut din Cioraști a fost gasit mort in raul Ramnic. Conform reprezentanților Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ Vrancea), „la ora 17.51, dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru o persoana inconștienta in raul Ramnic, in localitatea Cioraștii Mari. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 și […] Articolul ULTIMA ORA! Barbatul dat disparut din Cioraști a fost gasit mort in raul Ramnic apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri au ajuns noaptea trecuta la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani in urma unui accident rutier produs la intrarea in Garoafa dinspre Focșani. Potrivit unui comunicat remis de purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, ,,aseara, 23.05.2023,…

- Un barbat in varsta de 76 de ani a fost gasit spanzurat astazi in localitatea Ramniceni. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, ,,astazi, 3.05.2023, la ora 13:01, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru o persoana inconștienta in localitatea Ramniceni. La…

- Un barbat de 33 de ani a fost gasit spanzurat in comuna Dumitrești. Conform reprezentanților Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, la ora 13.17, SAJ Vrancea „a primit o solicitare pentru un barbat de 33 ani inconștient, in localitatea Galoiești (sat in comuna Dumitrești -n.r.). La solicitare…

- Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea transmite: La ora 19:13, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un copil de 5 ani cu arsura termica produsa accidental in localitatea Vintileasca. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 cu asistent medical…

- Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea transmite: La ora 19:13, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un copil de 5 ani cu arsura termica produsa accidental in localitatea Vintileasca. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 cu asistent medical…

- Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea transmite: La ora 10.11, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un barbat de 66 ani, inconștient, aflat intr-un microbuz transport persoane staționat in peco la Tișița. La solicitare a oprit un echipaj Saj de transport asistat…