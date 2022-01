Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii in solutii de incalzire a locuintei au calculat pentru „Adevarul" care este costul pentru ȋncalzirea unei case de 100 mp, ȋn functie de solutia aleasa. Cele mai populare solutii de ȋncalzire a caselor ȋn Romania sunt gazul, peletii si energia electrica. Costurile de ȋncalzire si apa calda,…

- Primul zbor Londra - Baia Mare care trebuia sa aiba loc sambata dimineata, operat de compania aeriana HiSky, a fost anulat, iar peste 100 de pasageri romani sunt blocati in aeroportul Stansted, Marea Britanie. 'Compania aeriana n-a reusit sa obtina dreptul de a zbura din Marea Britanie, desi…

- Gheorghe-Daniel Birsan, elev la Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu, a fost premiat recent in cadrul Galei premiilor Academiei Descopera-ți Pasiunea in IT 2021. Evenimentul a fost organizat recent, marcand incheierea a celei de-a VII-a ediții a programului „Academia DpIT”, in cadrul…

- Un barbat fara masca de protecție a fost dat jos din avion, la Cluj. Pasagerii au aplaudat intervenția polițiștilor. Un barbat de 40 de ani care a refuzat sa poarte masca de protecție a fost debarcat de polițiști dintr-un avion de pe ruta Cluj-Napoca – Londra. Roman, dat joc cu Poliția din avionul…

- Pasagerii se întorceau din Hurghada, Egipt, iar cursa este operata de Fly Egipt. Aterizarea a avut loc vineri seara, la ora 19.35. La contactul cu solul, roțile au explodat, formându-se incendiul. În urma incendiului s-au…

- Un avion la care izbucnise un incendiu la trenul de aterizare a aterizat, vineri seara, la Aeroportul International din Cluj-Napoca. Pasagerii au fost evacuati. Avionul companiei Fly Egipt venea de la Hurghada si era programat sa aterizeze la Cluj-Napoca la ora 19.15, insa potrivit informatiilor postate…

- Cauza incendiului care a avut loc vineri seara pe Aeroportul "Avram Iancu" din Cluj-Napoca la trenul de aterizare al unui avion sunt pneurile acestuia, care au explodat si au luat foc, potrivit Agerpres. "Astazi, 15 octombrie, in jurul orei 19:35, o aeronava a companiei Fly Egypt care efectua…

- La doua zile dupa trecerea la cele veșnice, profesorul George Achim a fost inmormantat marți, 5 octombrie, in Șomcuta Mare, la capela greco-catolica. Multa lume a ținut sa-l petreaca pe ultimul drum pe regretatul profesor, printre care se numara cadre didactice de la Centrul Universitar Nord Baia Mare,…