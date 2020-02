Stiri pe aceeasi tema

- Interval de valabilitate: 02 februarie, ora 18:00 - 03 februarie, ora 20:00Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului, indeosebi in zona montana inalta La munte, vantul va prezenta intensificari, indeosebi la altitudini mari unde rafalele vor depași 90...100 km/h, iar precipitațiile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de vant și ninsori, pana miercuri seara. La munte treptat vor predomina ninsorile, iar vantul va prezenta intensificari, indeosebi in zona inalta, cu rafale ce vor depași 80…100 km/h, viscolind ninsoarea, spulberand zapada și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o avertizare cod galben de viscol si ninsori valabila in 26 de judete de marti seara pana miercuri seara. La munte se anunta vant puternic si zapada. Incepand de marti de la ora 20.00 pana miercuri la ora 18.00, la munte vor predomina ninsorile,…

- Ceața se reintoarce in vestul țarii. Meteorologii au emis un nou cod galben de ceața densa pentru județele Arad, Bihor și Timiș. Administrația Naționala de Meteorologie transmite ca ceața va determina reducerea vizibilitații local sub 200 de metri. Codul galben este valabil intre orele 16.50 – 20.00.…

- Un anunt de ultim moment a fost facut, in aceasta dimineata, de catre meteorologi. Administratia Nationala de Meteorologie a transmis mai multe coduri galbene, care sunt in vigoare in dimineata zilei de 7 ianuarie. Codurile galbene sunt de ceata si sunt valabile in mai multe zone din tara.

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit pana duminica seara la ora 21:00 atentionarea nowcasting Cod galben de vant valabila pentru judetele Braila, Ialomita, Buzau si Calarasi, potrivit Agerpres. In zonele mentionate, se vor semnala intensificari temporare ale vantului cu viteze la rafala…