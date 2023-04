Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Air Moldova a anunțat ca va opera totuși o parte din zborurile anulate anterior. Potrivit unei note de presa, vor fi efectuate urmatoarele curse: Duminica, 23 aprilie: CHIȘINAU -BOLOGNA-CHIȘINAU Luni, 24 aprilie: CHIȘINAU- TBILISI - CHIȘINAU Marți, 25 aprilie - CHIȘINAU- VERONA- CHIȘINAU…

- Autoritatea Aeronautica Civila inițiaza un control inopinat in contextul anunțului companiei aeriane Air Moldova privind anularea tuturor zborurilor pana in 25 aprilie 2023 din cauza problemelor financiare majore ale operatorului aerian.

- Compania aeriana FlyOne a anunțat astazi dimineața ca, toate cursele planificate spre și din Amsterdam sunt anulate pana la data de 13 mai. Potrivit companiei, Aeroportul din Amsterdam a cerut anularea mai multor curse, din cauza unui volum mare la care nu pot face fața.

- Compania Air Moldova care in ultima saptamana a avut probleme in operarea curselor, nu mai poate vinde bilete in avans pentru o perioada mai lunga de trei luni. Decizia a fost luata de catre Autoritatea Aeronautica Civila.

- Autoritatea Aeronautica Civila monitorizeaza indeaproape situația privind anularea mai multor zboruri de catre Air Moldova. AAC menționeaza ca a demarat o ancheta in scopul stabilirii daca deciziile companiei sunt luate cu buna credința.

- Air Moldova a anulat și astazi doua zboruri. Este vorba despre cursele Frankfurt-Chișinau și Chișinau-Milano.Avionul de la Frankfurt urma sa aterizeze la Chișinau la ora 11:45, iar aeronava spre Milano urma sa decoleze la 12:45.

- Dupa ce mai multe zboruri Air Moldova au fost anulate, reprezentanții companiei aeriene au venit cu precizari și totodata, și-au cerut scuze pentru situația creata și a indemnat pasagerii sa verifice notificarile primite la adresa electronica.

- Compania aeriana Air Moldova a anunțat ca zborurile spre și din Praga, Londra, Paris, Istanbul și Tbilisi sunt anulate. Totodata, pasagerii cursei Verona, sunt transportați la aeroportul Milano Malpensa de unde vor zbura spre Chișinau. La fel, doua aeronave din flota companiei aeriene sunt indisponibile…