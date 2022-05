Ultimă oră. Accident la ,,Perla” Un grav accident de circulație a avut loc cu puțin timp in urma in Zalau, in intersecția din zona ,,Perla”. In incident au fost implicate cel puțin trei autoturisme. La fața locului se afla mai multe echipaje de pompieri, ambulanțieri și paramedici, dar și polițiști. Vom reveni cu detalii. Sursa foto: Facebook Calin Taloș și Dan Has Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

