Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit autoritatilor, a fost confirmat al optulea caz de infectie cu virusul COVID 19 in Romania. Este vorba despre o femeie de 51 de ani, din judetul Olt, care ar fi intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, confirmat anterior cu coronavirus. Ea ar fi calatorit in acelasi autocar cu…

- Autoritatile au confirmat al optulea caz de infectie cu coronavirus in Romania - o femeie de 51 de ani, din judetul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID -19 dupa ce s-a intors din Italia. „A fost confirmat pozitiv al 8-lea caz de infectare cu noul…

- A fost confirmat pozitiv al 8-lea caz de infectare cu noul coronavirus. Este vorba de o femeie de 51 ani, din Olt, care a calatorit din Italia in același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind...

- Autoritatile au anuntat astazi al optulea caz de coronavirus, in judetul Olt. Este vorba despre un barbat care a calatorit in același autocar cu barbatul infectat din Suceava. Pana in prezent, 13 romani au fost infectați cu noul coronavirus: doi in Japonia, pe nava Princess Diamond, trei in Italia,…

- Epidemia de coronavirus COVID - 19 pare sa ia amploare in Romania. Al 8-lea roman a fost confirmat cu acest coronavirus.Vezi și: Cercetatorii chinezi vin cu o IPOTEZA BOMBA: coronavirusul a fost transmis prin intermediul unei specii pe cale de dispariție A fost confirmat pozitiv al 8-lea…

- Inca un roman a fost depistat pozitiv cu coronavirus, astfel ca numarul de cazuri din Romania ajunge la opt. Barbatul este din județul Olt și ar fi calatorit in autocar cu celalalt roman, de 71 de ani, internat la Spitalul din Iași.

- Un barbat de 71 de ani, abia revenit din Romania in Italia, a fost gasit infectat cu noul coronavirus. In prezent, este spitalizat in Rimini, noteaza Corriere Romagna. Potrivit publicației Corriere Romagna, barbatul reintors din Romania, se afla in spital iar persoanele care il insoțeau sunt testate…

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, roman, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania și s-a intors in Italia, unde este internat in prezent.Barbatul ar fi fost chiar in weekendul trecut in Romania. Știre in curs de actualizare.