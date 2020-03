Ulei de măsline pentru păr – cum se aplică și ce rețete sunt potrivite în funcție de tipul de păr Uleiul de masline, foarte cunoscut pentru multiplele beneficii asupra sanatații, este minunat și pentru par, putand fi ultilizat in numeroase scopuri. Iata cum se poate folosi ulei de masline pentru par și care sunt proprietațile sale. Folosit de mii de ani pentru par și piele, uleiul de masline este considerat o minune a naturii. In antichitate era numit aur lichid și era folosit in numeroase ritualuri de ingrijire. Și in ziua de astazi se utilizeaza ulei de masline pentru par, pentru piele, dar și in alimentație datorita conținutului ridicat de grasimi monostaturate, antioxidanți, vitamine… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

