Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Oxford din Marea Britanie, care a realizat primul studiu clinic autorizat din lume in cadrul caruia participantii sunt expusi in mod deliberat la noul coronavirus, cauta voluntari in scopul intensificarii eforturilor pentru dezvoltarea unor vaccinuri mai eficiente, informeaza Reuters,…

- Studiul Universitații Oxford a fost lansat in aprilie anul trecut, la trei luni dupa ce Marea Britanie a devenit prima țara care a aprobat teste cu oameni, scrie Reuters.Prima faza, inca in curs de desfașurare, s-a axat pe aflarea cantitații de virus necesare pentru a declanșa o infecție, in timp ce…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford semnaleaza ca pacienții cu o forma ușoara de Covid-19 se pot confrunta cu tulburari de memorie și atenție pentru o perioada intre șase și noua luni dupa recuperare. In studiul citat de Reuters au fost incluși 136 de participanți care au fost testați pozitiv pentru…

- Persoanele care au facut o forma ușoara de COVID-19 pot avea probleme de memorie și atenție chiar și la noua luni dupa recuperare, relateaza Reuters . Studiul realizat de Universitatea Oxford din Marea Britanie arata ca, in ciuda lipsei simptomelor grave, pacienții testați au avut probleme legate…

- Pacientii cu o forma usoara de COVID-19 pot dezvolta probleme de memorie si atentie pe o perioada intre sase si noua luni dupa recuperare, potrivit unui studiu realizat Universitatea Oxford din Marea Britanie. Rezultatele studiului au aratat ca persoanele care au avut o forma usoara de COVID-19 si care…

- Persoanele care au facut o forma ușoara de COVID-19 pot avea probleme de memorie și atenție chiar și la noua luni dupa recuperare, relateaza Reuters . Studiul realizat de Universitatea Oxford din Marea Britanie arata ca, in ciuda lipsei simptomelor grave, pacienții testați au avut probleme legate de…

- O subvarianta pornita din varianta Delta, care afecteaza tot mai multe persoane din Marea Britanie, este mai puțin probabil sa produca simptome ale infecției COVID-19, a constatat un studiu privind prevalența coronavirusului, adaugand ca numarul total de cazuri a scazut de la varful inregistrat in octombrie.…