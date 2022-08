Uite pe ce am dat 1,5 miliarde de dolari!

Stiri pe aceeasi tema

- Washington intenționeaza sa trimita Kievului 1,5 miliarde de dolari pe luna pentru a sprijini activitatea guvernului ucrainean, a declarat Derek Hogan, prim-adjunct al secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, in timpul unei discuții la grupul de reflecție Wilson. „Am alocat deja…

- Forest City, un cartier de lux din sudul Malaeziei, este una dintre cele mai controversate investitii din istoria tarii. La sase ani dupa ce a fost ridicat, cartierul de 100 de miliarde de dolari este un oras fantoma. Cartierul este in Johor Bahru, Malaezia, la nord de Singapore. A fost construit de…

- VIDEO: Trageri in premiera cu sistemul HIMARS din dotarea Armatei Romaniei. Cum arata lansatorul de rachete Ministerul Apararii Naționale a anunțat vineri ca in Romania au avut loc in premiera trageri cu sistemul HIMARS, intrat in inzestrarea Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza”…

- Armata a testat, in premiera, sistemul Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare – HIMARS. Exercițiul militar a avut loc la Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana din Capu Midia. Potrivit Ministerului Apararii Naționale, la Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca la Capu Midia au avut loc trageri, in premiera, cu sistemul HIMARS din dotarea Armatei Romane, in marja unor exercitii. Potrivit MApN, la Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana “General Ion Bungescu”, din Capu Midia, au avut loc in premiera,…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca la Capu Midia au avut loc trageri, in premiera, cu sistemul HIMARS din dotarea Armatei Romane, in marja unor exercitii. Potrivit MApN, la Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General Ion Bungescu", din Capu Midia, au avut loc in premiera,…

- La Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General Ion Bungescu, din Capu Midia, au avut loc in premiera, in perioada 8 10 iunie, trageri cu sistemul HIMARS intrat in inzestrarea Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice "Alexandru Ioan Cuza in anul 2021.Tragerile au avut loc in marja exercitiilor…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anunțat, vineri, ca au avut loc, pentru prima data, trageri cu sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate HIMARS din dotarea Armatei Romaniei, in marja unor exercitii. Tragerile au avut loc in perioada 8-10 iunie, la Centrul Național de Instruire pentru…