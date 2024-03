Stiri pe aceeasi tema

- Cainii sunt cei mai buni prieteni ai omului, cele mai pure și mai adorabile ființe de pe pamant. Aceste minunate animale ne invața in fiecare zi ce inseamna cu adevarat sa oferi iubire necondiționata, ceea ce face ca intre ele și noi sa dezvolte o legatura atat de stransa incat nu ne putem imagina viața…

- Caștigarea unui Oscar pentru actorie nu numai ca ii face pe actori mandri și fericiți, ci le prelungește și viața. Caștigatorii Oscarului au murit, in medie, la 77,1 ani. Actorii nominalizați, dar care nu au caștigat, au murit, in medie, la 73,7 ani, scrie Mediafax. Acest efect al premiilor a fost…

- Cei mai mulți dintre noi doresc sa traiasca o viața lunga și sanatoasa, dar in anumite zone ale lumii, oamenii traiesc in medie mult mai mult decat alții. Cercetarile arata ca oamenii din Japonia traiesc cel mai mult in medie, urmați de locuitorii Suediei și Norvegiei.

- Și nici nu e de mirare, oamenii spun ca abia se descurca sa traiasca de pe o zi pe alta, iar cand vine vorba despre economii ori investiții nici nu se pune problema sa le aiba. Ultimele date arata ca Romania are o avere medie pe cap de locuitor de 5.823 de euro, in timp ce media la nivel european este…

- Seceta pedologica moderata se mentine in aceasta perioada in cultura graului de toamna in unele zone agricole din Muntenia, Moldova si Transilvania, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 19 - 26 ianuarie 2024."In cultura graului de toamna,…

- Marți, 16 ianuarie 2024, la Judecatoria Mangalia a avut loc primul termen in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justiției, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din…

- Ilie Constantin, motociclistul accidentat de Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a oferit primele declarații despre accidentul in care a fost implicat. Barbatul spune ca medicii i-au transmis ca nu se va mai recupera niciodata in totalitate.

- Salariile angajaților Primariei municipiului Suceava vor crește in 2024 in medie cu 5%, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat ca banii necesari provin din economiile care se fac prin reducerea organigramei cu 80 de posturi. ”Noi am redus anul trecut 80 de posturi la Primarie și banii pe care…