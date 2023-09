UEFA sancționează România. Sunt șase capete de acuzare La doua zile dupa meciul Romania-Kosovo, de pe Arena Naționala, Comisia de Disciplina a UEFA a deschis o ancheta cu privire la bannerul și scandarile „Kosovo e Serbia”, care au dus la intreruperea meciului. Marți seara meciul Romania-Kosovo ne bucura cu un scor in favoarea Romaniei: 2-0. Din pacate, bannerul și scandarile care au avut mesajul „Kosovo e Serbia” (și „Basarabia e Romania”), au determinat echipa oaspete sa paraseasca terenul și au dus la intreruperea jocului timp de 50 de minute. Incidentul nu putea ramane fara repercursiuni. Comisia de Disciplina a UEFA a deschis acum o ancheta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

