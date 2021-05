FC Viitorul a invins Chindia Targoviste si va juca finala barajului pentru Conference League

In meciul decisiv pentru calificarea in competitia continentala, FC Viitorul va intalni, in deplasare, Sepsi Sf Gheorghe. FC Viitorul a disputat in aceasta seara semifinala barajului de calificare in competitia europeana… [citeste mai departe]