- Factorii de decizie din Uniunea Europeana au lansat o initiativa destinata relansarii productiei interne de magneziu, utilizat in diferite produse din aluminiu si otel, si exista cel putin trei firme care au proiecte in acest sens, sustin documentele si oficialii citati de Reuters.

- UE are ca obiectiv reducerea dependentei de petrolul si gazul rusesc cu doua treimi pana la sfarsitul anului si la zero pana la finalul lui 2027, a afirmat marti comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, intr un interviu acordat publicatiei italiene Il Messaggero, transmite Reuters.Chiar…

- Germany and partners including the European Union, France and Romania, will explore ways of reducing Republic of Moldova‘s exposure to Russia, the neighbour on which Europe’s poorest country relies for energy supplies, Germany’s foreign minister said on Tuesday, according to Reuters. “Together with…

- Ucraina poarta discuții cu Romania pentru a-și expedia exporturile de produse agricole prin portul romanesc Constanța de la Marea Neagra, in condițiile in care invazia Rusiei a blocat porturile ucrainene, a anunțat miercuri Ministerul ucrainean al Agriculturii intr-un comunicat, potrivit Reuters.

- Sanctiunile impuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei dupa invadarea Ucrainei nu vor fi atat de eficiente cum au fost ele concepute in cazul in care China ajuta Moscova, a declarat joi sefa guvernului finlandez Sanna Marin, inaintea Consiliului European de la Bruxelles, relateaza Reuters.…

- Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana vor ajunge la un acord pentru a achizitiona in comun gaze naturale, gaze lichefiate si hidrogen inainte da iarna urmatoare, potrivit unei variante de lucru a comunicatului ce va fi aprobat la finalul summitul liderilor UE din 24-25 martie, informeaza…

- Ministerul de Finante al Rusiei se pregateste sa plateasca in ruble o parte din datoriile sale in valuta, miercuri, pentru ca sanctiunile impiedica bancile sa onoreze datoriile in moneda de emisiune a obligatiunilor, potrivit unui anunt facu luni de institutie, transmite Reuters. "Este un default?...…