"Va fi introdus un regim general de conditionalitate pentru a aborda evidentele carente generalizate in materie de buna guvernare ale statelor membre in privinta respectarii normelor statului de drept", se arata intr-un proiect de rezolutie consultat de editia in limba italiana a agentiei de presa Reuters.

Proiectul de rezolutie urmeaza sa fie dezbatut la reuniunea Consiliului European programata joi la Bruxelles.

Comisia Europeana va recomanda modalitatile de remediere a problemelor privind statul de drept.