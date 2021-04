UE va prezenta săptămâna viitoare condiţiile necesare ca transporturile, industria şi clădirile să fie clasificate ca investiţii durabile ”Taxonomia finantarii durabile” a UE este o lista lunga de activitati economice si normele pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a fi etichetate ca investitii durabile in UE incepand cu anul viitor. Regulamentul de referinta isi propune sa faca activitatile ecologice mai vizibile si mai atractive pentru investitori si sa se asigure ca o eticheta de investitii durabile este acordata numai activitatilor economice care respecta obiectivele UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera. Un proiect de reguli, vazut de Reuters si care urmeaza sa fie publicat pe 21 aprilie, omite gazele naturale.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 pot beneficia, la cerere, de o zi libera, potrivit unei inițiative legislative depusa joi de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar. „Venim in fața romanilor cu un proiect care sa incurajeze vaccinarea. Suntem conștienți ca e singura varianta pentru…

- Comisia de la Venetia se va pronunta in luna iulie in legatura cu proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, adoptat in Camera Deputatilor cu un amendament care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM. Conform…

- Comisia mixta cu privire la acordul nuclear cu Iranul se va reuni din nou saptamana viitoare, la Viena, pentru a pregati revenirea Statelor Unite in intelegere, au anuntat vineri serviciile sefului diplomatiei UE, Josep Borrell, transmit AFP si Reuters. O noua sesiune a comisiei va fi organizata 'la…

- Comisia mixta cu privire la acordul nuclear cu Iranul se va reuni din nou saptamana viitoare, la Viena, pentru a pregati revenirea Statelor Unite in intelegere, au anuntat vineri serviciile sefului diplomatiei UE, Josep Borrell, transmit AFP si Reuters. Citește și: Surse parlamentare - Marul…

- Parlamentul Romaniei dezbate și va da in curand votul final pe un proiect de lege care sa reglementeze tranzacțiile cu criptomonede, a anunțat deputatul liberal Bogdan Huțuca, președinte Comisiei de Buget, Finanțe Banci. E vorba despre proiectul de lege al guvernului pentru aprobarea ordonanțe de urgența…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, si presedintele CSM, Bogdan Mateescu, au parasit joi lucrarile Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, dupa nici jumatate de ora de la inceputul sedintei in care se dezbate proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea…

- Cancelarul austriac a acuzat vineri anumite state membre ale Uniunii Europene, fara a le numi, ca au negociat in culise „contracte” cu laboratoarele, ceea ce a dus la o repartizare inechitabila a vaccinurilor anti-COVID-19 intre tari, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Sebastian Kurz sustine ca…

- Reducerea abandonului scolar, investitii in infrastructura scolara si extinderea programului "Microbuze scolare" au fost propuse miercuri, in cadrul unei dezbateri privind educatia in Planul National de Redresare si Rezilienta, organizata de Comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor.…