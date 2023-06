UE va permite instalarea de programe spion pe telefoanele jurnaliştilor Decizia UE de a acorda unda verde supravegherii intruzive a reporterilor a pus sursele acestora in pericol de identificare, scrie The Times . Uniunea Europeana a fost de acord cu „supravegherea intruziva” a jurnalistilor pentru a le identifica sursele in conformitate cu noile derogari ale legislatiei cerute de Franta. Ambasadorii de la Bruxelles au convenit ca programele spion ar putea fi instalate pe computerul sau pe telefonul unui jurnalist care lucreaza in UE, ca parte a oricarei anchete penale, de la terorism la pirateria muzicala sau furtul de biciclete. Luna trecuta, Franța a criticat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

