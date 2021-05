Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va incheia, in zilele urmatoare, un nou contract cu asocierea Pfizer-BioNTech pentru achizitionarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, livrabile incepand de anul acesta si pana in anul 2023, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

- Uniunea Europeana a exportat de la inceputul lui decembrie in Regatul Unit circa 21 de milioane de doze de vaccin anti-COVID produse pe teritoriul sau, ceea ce reprezinta doua treimi din dozele administrate pana in prezent britanicilor, potrivit unor date europene comunicate joi, relateaza AFP.…

- Uniunea Europeana nu se afla in postura de a dona in mod direct vaccinuri anti-Covid țarilor mai sarace, a spus duminica șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform Agerpres , care citeaza dpa. ”Exista o presiune destul de mare asupra statelor membre sa obțina vaccinuri pentru ele insele”,…

- Uniunea Europeana asteapta in trimestrul doi al acestui an in total circa 360 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la cele patru laboratoare ale caror vaccinuri au fost autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a declarat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza France Presse. Comisia Europeana a decis sa prelungeasca mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID,…