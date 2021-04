Republica Ceha a anuntat duminica faptul ca i-a informat pe aliatii sai din NATO si Uniunea Europeana despre presupusa implicare a Rusiei intr-o explozie din 2014 la un depozit de arme de pe teritoriul sau, iar chestiunea va fi discutata la o reuniune de luni a ministrilor de externe din UE, relateaza Reuters. Praga a expulzat sambata 18 angajati ai Ambasadei Rusiei, acuzati de spionaj, in legatura cu acest caz si a informat ca anchetele au stabilit o legatura a serviciilor secrete ruse in explozia in care au murit doua persoane. De partea cealalta, Vladimir Dzhabarov, prim-vicepresedinte al Comisiei…