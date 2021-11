Stiri pe aceeasi tema

- Lituania a instalat primele tronsoane ale gardului metalic de la granita cu Belarus, decizie luata dupa ce in mica republica baltica au inceput sa intre pe aceasta cale un numar alarmant de migranti din Orientul Mijlociu si alte regiuni, relateaza Reuters. Uniunea Europeana acuza Belarus ca…

- Polonia va construi un zid la granita cu Belarus pentru a bloca fluxul de emigranti, dupa ce parlamentul polonez a votat controversatul proiect. Uniunea Europeana acuza guvernul din Belarus ca a facilitat crearea unei rute prin care migrantii pot trece frontierele catre statele vecine membre, ca raspuns…

- Polonia a mobilizat aproape 6.000 de militari la frontiera cu Belarus, in cadrul masurilor de securitate aplicate pentru oprirea imigrantilor extracomunitari care incearca sa ajunga in spatiul Uniunii Europene, informeaza agentia Reuters, conform blacknews.ro . In ultimele zile, numarul militarilor…

- Aproximativ 400 de migranti, in special irakieni si iranieni, au fost arestati in Germania in apropierea frontierei poloneze in ultimele trei zile, a anuntat luni politia care leaga acest aflux de practicile migratorii imputate autoritatilor din Belarus, noteaza AFP, citat de agerpres. Numarul…

- Uniunea Europeana se pregateste pentru un aflux de solicitanti de azil afgani, indiferent ca este vorba sau nu de oameni care fug de noul guvern taliban, a sustinut miercuri directorul general al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, potrivit…

- Guvernul de la Varșovia i-a cerut presedintelui sa declare stare de urgenta pentru 30 de zile in regiunile Podlaskie si Lubelskie de la frontiera cu Belarus. Premierul Mateusz Morawiecki declara ca au crescut semnificativ trecerile ilegale de frontiera, relateaza Reuters.

