- Aprobarea pentru vaccinul rusesc anti-coronavirus Sputnik V de catre Uniunea Europeana va fi intarziata din cauza ca termenul limita de 10 iunie pentru transmiterea de date a fost ratat, au declarat pentru Reuters doua surse apropiate de acest dosar. Una dintre surse, un oficial guvernamental german,…

- Vaccinurile chinezești și cel rusesc anti-COVID sunt pe cale sa dezbine UE. Deși inca nu este autorizat de catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) sau Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) mai multe țari din Uniunea Europeana au comandat sau deja folosesc Sputnik V. Spania și Franța au anunțat…

Aceasta creeaza premisele unei extinderi a campaniei de vaccinare in Uniunea Europeana, dupa aprobari similare in Statele Unite si Canada.

- Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a aflat ca inregistrarea in Uniunea Europeana a vaccinului rusesc impotriva coronavirusului este franata din cauza presiunii exercitate asupra Agenției Europene a Medicamentelor, de catre inalții funcționari ai birocrației de la Bruxelles. In același…

- Austria va folosi vaccinul rusesc Sputnik V numai dupa aprobarea sa de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), a declarat luni cancelarul Sebastian Kurz, pe fondul cresterii nemultumirii publice in legatura cu ritmul vaccinarii anti-COVID-19, relateaza Reuters. Guvernul austriac…

- O eventuala suspendare a vaccinului anti-COVID-19 produs de compania americana Johnson & Johnson ar putea sa intarzie cu mai mult de doua luni eforturile ce vizeaza vaccinarea majoritatii cetatenilor din Uniunea Europeana, au anuntat miercuri reprezentantii companiei Airfinity, specializata in…

- Uniunea Europeana nu are nevoie de vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, mai ales ca poate obține imunitatea cetațenilor folosindu-se de producția europeana, a anunțat un lider executiv al UE. „Absolut, noi nu avem nevoie de Sputnik V”, a declarat pentru televiziunea TF1 comisarul european pentru…

- Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, s-a declarat vineri ca fiind in favoarea semnarii unui contract intre țara sa și Rusia pentru doze din vaccinul Sputnik V impotriva Covid-19, in condițiile in care Uniunea Europeana „nu face nimic” pentru a achiziționa serul rusesc, transmite Reuters.