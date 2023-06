Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a ajuns la concluzia ca nu poate confisca in mod legal activele deținute de statul rus sau de cetațeni aflați sub sancțiuni internaționale din cauza razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Aceste active sunt inghețate, ceea ce inseamna ca statele UE pot folosi aceste active…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargou cu privire la importurile de cereale impus de unele…

- Administrația Biden a anunțat, luni, ca Rusia a pierdut peste 100.000 de militari – morți și raniți – in cadrul ofensivei de iarna din Ucraina declanșate in luna decembrie a anului trecut. Numarul „uluitor” de pierderi inregistrate de armata rusa in ultimele cinci luni reprezinta un semn clar ca acțiunile…

- Ministrul ucrainean de Finante, Sergii Marcenko, le-a transmis omologilor sai din statele Uniunii Europene ca Ucraina va avea nevoie anul viitor de cel putin 18 miliarde de euro ca ajutor macrofinanciar, suma echivalenta celei oferite Kievului anul acesta de blocul comunitar, si a cerut in plus inceperea…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anuntat, vineri, ca reduce la jumatate, respectiv la o jumatate de milion de euro pe zi, amenda aplicata Poloniei in urma disputei acesteia cu Bruxellesul asupra reformelor judiciare. Curtea estimeaza ca guvernul de la Varsovia a implementat „in mare masura”…

- Guvernul german cere Uniunii Europene sa impuna sanctiuni impotriva sectorului nuclear din Rusia, in contextul continuarii agresiunii ruse contra Ucrainei, transmite sambata DPA, citata de Agerpres. ”Este evident ca Rusia foloseste intentionat dependentele din sectorul energiei ca mijloc de a exercita…

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a apreciat joi ca „siguranta” centralei nucleare din Zaporojie, in sudul Ucrainei, este „pe muchie de cutit”, dupa ce in apropierea ei au explodat recent doua mine, relateaza France Presse, citata de Agerpres. „Daca nu…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a receptionat, incepand cu 17 martie 2023, data ridicarii licentei de functionare a societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, si pana la 2 aprilie 2023, 3.737 cereri de deschidere dosare de dauna, din partea potentialilor creditori de asigurare…