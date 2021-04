UE se pregătește să ofere asistență de urgență Indiei (von der Leyen) UE va oferi &"asistența&" Indiei, aflata în fața unui numar record de noi cazuri de contaminare Covid-19, prin activarea Mecanismului sau european de protecție civila, a anunțat duminica președintele Comisiei Europene pe Twitter, Ursula von der Leyen, potrivit AFP.

Înființat în 2001, acest mecanism permite statelor membre participante ale UE sa își coordoneze ajutorul și sa desfașoare resurse în întreaga lume în caz de urgența pe scara larga.

&"UE își pune în comun resursele pentru a raspunde rapid la solicitarea Indiei de asistența prin…

Sursa articol: hotnews.ro

