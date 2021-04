”Este cu siguranta potrivit sa respingem asemenea actiuni din partea celor care pretind in mod mincinos ca sunt campionii drepturilor omului, aceiasi care, din motive politice, nu doar au ramas muti in fata incalcarii drepturilor poporului iranian prin regimul ilegal al sanctiunilor ilegale impuse de catre Statele Unite, dar care au cooperat cu ele”, denunta intr-un comunicat un purtator de cuvant al diplomatiei iraniene, Said Khatibzadeh. Astfel, anunta Khatibzadeh, Iranul ”suspenda orice dialog pe tema drepturilor omului cu UE si orice cooperare care rezulta din acest dialog”, inclusiv in domeniile…