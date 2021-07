Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a salutat sambata decizia SUA de a impune un moratoriu privind executiile federale, informeaza dpa. "Acesta reprezinta un prim pas promitator care speram sa duca la o incetare definitiva a acestei practici la nivel federal si sa deschida calea pentru abolirea la nivel national…

- Uniunea Europeana vrea sa stie daca obstacolele puse de Rusia legaturilor aeriene sunt punctuale sau daca este vorba de o decizie politica, inainte de a lua masuri, a anuntat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, admitand ca ‘riscul escaladarii exista mereu cu Rusia’, potrivit AFP. ‘Am avut…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana vor aduce joi in discutie impunerea de sanctiuni asupra unor sectoare economice din Belarus, in urma incidentului de duminica in care un avion a fost fortat sa aterizeze la Minsk pentru retinerea unui jurnalist disident, a afirmat seful diplomatiei UE, Josep…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunta ca termenul vehiculat, la nivel european, pentru implementarea certificatelor verzi de calatorie este inceputul lunii iulie, iar in luna mai are loc testarea de interconectare, Romania fiind programata in 21 mai. „STS a transmis, in data de 6 mai…

- Comisia Europeana a facut apel vineri la Statele Unite si la alti producatori majori de vaccin anti-COVID-19 mai degraba sa exporte vaccinurile produse, asa cum face si Uniunea Europeana, decat sa vorbeasca despre suspendarea drepturilor de proprietate intelectuala pentru vaccinurile anti-COVID-19.…

- Tribunalul Gorj a decis ca patronul unui depozit de fier vechi din municipiu sa fie condamnat la inchisoare cu suspendare pentru acuzatia de evaziune fiscala ce a fost formulata la adresa sa. Nicolae Stanescu, administrator la Darirecup SRL este cel...

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut luni informatii Rusiei despre conditiile de detentie a opozantului Aleksei Navalnii, la cateva ore dupa anuntul spitalizarii sale si in contextul in care sustinatorii se tem pentru viata sa, informeaza Agerpres . Soarta principalului opozant al presedintelui…